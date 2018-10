: potrebbe abbozzare l'uscita in occasione del primo gol, con Chibsah che impatta al limite dell'area piccola. Incolpevole in occasione del raddoppio di Ciano.: ha il compito non facile di arginare le sfuriate di Campbell e ci riesce solo nella prima parte di gioco. Col passare dei minuti inizia a soffrire terribilmente la velocità dell'attaccante del Frosinone che risulta decisivo in occasione del secondo gol di Ciano.(dall'11' s.t.appena entra in campo dimostra tutta la sua voglia commettendo un duro fallo a centrocampo e andando a colpire un palo pochi minuti dopo. Non fa mai mancare l'impegno, ma il momento di forma del capitano è ancora negativo).: regge bene l'urto di Ciofani dal punto di vista fisico ma è imperfetto, così come i compagni di reparto, in occasione della rete del vantaggio del Frosinone. Come il resto dei compagni ha un buon impatto con la gara, ma si spegne alla distanza.è il principale responsabile del gol dell'1-0 di Chibsah che gli stacca accanto e nel secondo tempo soffre tanto Campbell cambiato di fascia da Longo.il Frosinone sceglie un atteggiamento attendista dalla sua parte, con lo stesso Campbell costretto agli straordinari dal punto di vista difensivo. L'esterno della Spal pare incontenibile nei primi minuti di gara, ma si spegne col passare dei minuti e nel secondo tempo è proprio il Frosinone a sfondare dalla sua parte.prende in mano da subito il centrocampo dettando i tempi e le geometrie, ma fatica a sfondare il muro eretto dal Frosinone, che lascia poco spazio al centrocampo spallino per cercare gli attaccanti.: prestazione sottotono per il metronomo di Semplici che fatica da subito ad entrare nel vivo della manovra. Prova a dare le geometrie alla squadra, ma fatica tantissimo a trovare confidenza con il match.: diversi buoni break offensivi per il numero 8 biancazzurro che nel primo tempo accompagna bene l'azione e cerca di dare sostegno alle punte.(dall'11' s.t.: ha un buon impatto sulla partita nonostante il momento complicato nel quale viene lanciato da Semplici. Porta come sempre tanta quantità e aiuta la Spal ad alzare il baricentro).: ottima gara dell'esterno ex Verona che riesce a sfruttare le incertezze difensive di Zampano per mettere in mezzo tanti cross interessanti. Soffre quando è costretto a difendere su Ciano che lo mette in difficoltà con la sua maggiore tecnica. Nel secondo tempo ha l'occasione di pareggiare ma Sportiello gli nega la gioia del gol con un grande intervento.: è un fantasma durante tutto il corso del primo tempo, nonostante la traversa colpita grazie ad un rimpallo. Non aiuta i compagni a cucire il gioco e la scelta di attaccare con costanza la profondità si rivela poco fruttuosa.(dal 32' s.t.: si muove tanto per aiutare i compagni, ma non riesce mai a creare pericoli alla retroguardia del Frosinone. Nel primo tempo ha l'occasione per sbloccare la partita, ma si fa murare da Capuano.: cerca di imporre il suo gioco ma viene sorpreso dall'atteggiamento del Frosinone che riesce ad arginare le sortite offensive di Lazzari grazie al sacrificio di Campbell. Dopo il doppio svantaggio sceglie di mettere in campo tutti i suoi uomini d'attacco, ma la sua squadra è sterile e si schianta sul muro del Frosinone senza creare grossi pericoli a Sportiello.