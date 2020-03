Parma-Spal 0-1poco impegnato durante il corso di tutta la partita.: contiene benissimo Gervinho, al quale non lascia mai la possibilità di prendere velocità. Dopo qualche partita dal rendimento negativo si ritrova alla grande.meno sicuro del compagno di reparto, commette alcune ingenuità alle quali recupera grazie al suo strapotere fisico. Ha un potenziale enorme, ma dimostra di avere ancora diverse lacune sotto il profilo dell'attenzione e della continuità all'interno della partita.: torna in campo e fa sentire la sua presenza e la sua leadership guidando la difesa con autorità.: ha un cliente molto complicato come Kulusevski ma nella prima fase di gara riesce a contenerlo molto bene sia dal punto di vista tecnico che atletico. E' costretto a lasciare il campo alla mezzora a causa di un infortunio.(dal 33' p.t.pronti via e prende subito un giallo che lo potrebbe condizionare, ma grazie alla sua grande esperienza non va mai in difficoltà).fa girare la squadra con la consueta tranquillità senza mai rendersi protagonista di giocate di alto livello.sempre prezioso in fase di interdizione, anche se impreciso quando è chiamato ad impostare. Al quarto d'ora della ripresa manda in porta Gervinho con un errore clamoroso, ma viene graziato dall'ex Roma.sempre attento e preciso, riesce a dare sostanza al centrocampo reggendo bene il confronto con gli avversari diretti.(dal 44' s.t.: la migliore condizione è ancora lontana, ma il suo ritorno dal primo minuto è già di per sé un ottima notizia. La prestazione è ordinata, anche se priva di spunti.(dal 16' s.t.: prende possesso della fascia in un momento positivo, con i suoi che trovano dopo poco anche la rete del vantaggio. Non sbaglia nulla e mette minuti preziosi nelle gambe).: è protagonista dei due casi dubbi legati a possibili rigori in favore della Spal: se nel primo caso il VAR glielo nega, nel secondo porta a casa il tiro dagli undici metri.: sempre molto coinvolto nello svolgimento della manovra della Spal, è un punto di riferimento insostituibile per questa squadra. Fondamentale sia in impostazione che finalizzazione, come dimostra il rigore trasformato che sancisce il vantaggio spallino.: la Spal accetta di chiudersi nella prima parte di gara, difendendosi in modo ordinato e senza concedere nulla agli avversari. Nel secondo tempo, poi, le gerarchie si ribaltano e i suoi ragazzi trovano il gol vittoria portando a casa tre punti d'oro.