Spal-Cagliari 0-1investito dei gradi di titolare dopo mesi di panchina, si dimostra subito affidabile e preciso. Già nel primo tempo salva il risultato con un ottimo intervento sulla linea di porta e anche nella ripresa è molto sicuro e preciso.: fatica in fase offensiva anche a causa di doti tecniche non eccelse ma è sempre prezioso quando è chiamato ad arginare gli attacchi avversari.: l'ex Torino, dopo il ritorno a gennaio, si è preso una maglia da titolare ed ha visto crescere partita dopo partita la propria affidabilità. Anche oggi è impeccabile in fase di marcatura, ma continua a dimostrare alcune difficoltà quando è chiamato a smistare il pallone.: prestazione di buon livello del centrale della Spal che non lascia spazi a Joao Pedro e Simeone, poi negli ultimi minuti di match è disattento e tiene in gioco Simeone in occasione della rete decisiva.: lascia il campo a causa di un infortunio a metà del secondo tempo dopo una prestazione incolore.(dal 18' s.t.: più vivo e frizzante di Sala, mette in mezzo diversi buoni cross non sfruttati dalle punte): almeno per oggi non vale la regola dell'ex, con il Pata che non entra mai in partita. Fatica a dialogare con le punte e non arriva mai alla conclusione.(dall'11' s.t.: entra in campo con esperienza ed autorità. Palleggia e difende con grande calma dimostrando di poter essere ancora un uomo importante per questa squadra)buona prestazione del metronomo della Spal che detta i tempi con grande tranquillità e svolge con attenzione anche la fase difensiva. Nell'ultima mezzora si spegne a causa della stanchezza.rientra dopo un lungo stop a cui ha fatto seguito la pandemia e paga i tanti mesi di inattività. Viene contenuto senza particolari patemi da Klavan, che lo limita fisicamente senza lasciargli spazio per scatenare la sua grande velocità.(dall'11' s.t.: entra in campo in un momento complicato della partita e si conforma al livello dei compagni)come sempre ha l'argento vivo addosso, ma pecca sempre di lucidità quando è chiamato a compiere giocate decisive. Per fare il grande salto dovrà trovare maggiore continuità all'interno del match e avere una maggiore freddezza negli ultimi sedici metri di campo.(dal 33' s.t.: si divora la rete del vantaggio a pochi passi dalla porta. Spara su Olsen buttando alle ortiche la possibilità di portare a casa punti preziosi in chiave salvezza)va a sbattere costantemente contro il muro eretto dalla difesa del Cagliari e si divora un gol già fatto a dieci dalla fine. Non entra mai nel vivo del gioco ed è molto lontano dai ritmi pre-Covid.: evanescente in fase offensiva, poco attento in copertura. A metà del secondo tempo perde una palla sanguinosa che rischia di costare carissima alla Spal; in generale dimostra di non essere ancora al 100% dal punto di vista fisico.(dal 18' s.t.: entra in campo e c'è subito un cambio di passo importante. L'esterno ex Hellas può essere il vero valore aggiunto di questi ultimi mesi di campionato)la Spal porta a casa un'altra sconfitta pesantissima figlia di una disattenzione letale proprio negli ultimi secondi di partita. La salvezza diventa ormai un miraggio.