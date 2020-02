Lecce-Spal 2-1



Berisha 6: incolpevole sul gol e nulla da fare sul gol.



Cionek 6: prova a spingere e porta qualche cross. In difesa tiene il più possibile.



Bonifazi 5: inizia bene ma causa il rigore che sblocca la partita e commette qualche errore.



Zukanovic 5.5: deve combattere e sbattere contro Lapadula difficile da contenere.



Reca 6: spinge tanto sulla fascia ma poche volte i suoi cross hanno prodotto qualcosa



Missiroli 6: solita partita di quantità ma anche di inserimenti. Si preoccupa della fase di pressing e in copertura sui centrocampisti leccesi contenendoli il più possibile.



(dal 26’ st Strefezza 5.5: si divora un gol con l’uscita di Vigorito, pe il resto poco o nulla)



Valdifiori 6.5: ha preso dominio del centrocampo anche perché poco marcato. Ha fatto girare un sacco di palloni.



Castro 5.5: luci e ombre, ci si aspetta molto di più da lui che sbaglia nei momenti decisivi.



(dal 41’ st Floccari sv)



Di Francesco 6.5: molto intraprendente sulla fascia cercando di duettare con Petagna e rendendo la squadra più pericolosa.



Petagna 6.5: si carica la squadra sulle spalle. Cerca di ricevere la palla ovunque e si rende pericoloso in area. Segna il gol del pareggio su corner.



Valoti 5.5: incide poco se non provando degli scambi sulla fascia con Reca ma non è mai pericoloso.





All. Di Biagio 6: se non fosse per la sconfitta meriterebbe di più per la prestazione che si è vista. Ha messo in difficoltà il Lecce fin dall’inizio con un grande approccio: la squadra pressa alta e limita il gioco del Lecce ma la differenza in campo si è vista nei momenti decisivi. Due errori difensivi per un rigore e per la difesa che si dimentica di Majer portano la sconfitta.