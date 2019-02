Sassuolo-Spal 1-1





Gomis 5,5: incolpevole sul gol. In generale poco impegnato dagli attaccanti del Sassuolo.



Cionek 6: Boga è un cliente difficile ma anche ingenuo. Con la sua esperienza riesce a tenerlo d'occhio, pure giocando terzino.



Felipe 6: gestisce bene Djuricic e Adjapong, ma perde Peluso in occasione del gol neroverde. Nella ripresa colpisce poi il palo, di testa, sfiorando così il possibile gol vittoria.



Bonifazi 6,5: si mette in tasca Matri, che non gli sfugge praticamente mai.



Murgia 6: quantità senza spunti significativi. Ma quantità sì.



Valoti 6: si sacrifica a destra nel ruolo di centrocampista esterno del 4-4-2. Fa cose buone, ma si becca anche un cartellino giallo.



(dal 40' Dickmann sv)



Missiroli 6: tra gli ex, il più ex di tutti. Gioca una partita sobria per non dire spenta, tradito forse da un pizzico di emozione. Kurtic 6: non è propriamente il suo ruolo, l'esterno di sinistra. E' più pericoloso da mezzala. Ma per portare a casa un punticino si fa il mazzo volentieri rincorrendo e bullizzando in fascia Adjapong.



Fares 6: segue Djuricic ovunque oppure chiude su Adjapong. Partita diligente.



Floccari 6,5: prova molto generosa e di grande carattere. Da ex riesce quasi sempre a fare male al Sassuolo. Questa volta si fa atterrare in area da Magnanelli, provocando il rigore dell'uno a uno.



(dal 29' st Antenucci 6: prova a dare la carica inneggiato dai tifosi, e la Spal finisce la gara in attacco)



Petagna 6,5: senza il gol su rigore che vale un punto prezioso, sarebbe stata una partita decisamente opaca la sua.



(dal 45' st Paloschi sv)





All. Consumi 6,5: il 4-4-2 con cui scende in campo la Spal serve per ovviare all'assenza di Lazzari, giocatore francamente indispensabile per fare un buon 3-5-2. Così gli estensi neutralizzano il 3-4-3 super offensivo di De Zerbi e, grazie al Var e al rigore realizzato da Petagna portano a casa il punticino.