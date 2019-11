Udinese-Spal 0-0



Berisha 6,5: salva su Mandragora nel primo tempo, un po’ impreciso nelle uscite.



Cionek 5,5: bene fino all’ingresso di Lasagna, poi si spegne un po’, prendendosi anche un’ammonizione.



Felipe 5,5: l’ex della partita si limita a controllare le avanzate bianconere, senza soffrire più di tanto.



(dal 34’ s.t. Vicari sv)



Tomovic 5,5: dalla sua parte nascono le occasioni più importanti per l’Udinese; discontinuo.



Strefezza 6,5: nei primi 45’ uno dei migliori, tanta spinta; esce dopo appena una frazione di gioco per infortunio.



(dal 1’ s.t. Sala 5,5: cerca di impensierire Musso con un destro che il portiere argentino respinge in angolo, per il resto si vede poco)



Missiroli 6: anche per lui partita di grande sacrificio; i compagni di reparto si affidano molto a lui.



Valdifiori 5,5: soffre un po’ la grinta di Mandragora, non affonda grazie all’aiuto di Kurtic.



Kurtic 6,5: il migliore dei suoi, corre e offre qualità in mezzo al campo.



Reca 5: non incide sulla gara, non spinge e non aiuta in copertura Tomovic; si fa anche ammonire.



Floccari 5,5: ha sui piedi una grande occasione nel primo tempo; nella ripresa sparisce.



(dal 23’ s.t. Petagna 5: fallisce il rigore che poteva regalare tre punti ai suoi, facendosi ipnotizzare da Musso)



Paloschi 5: è in campo, ma non si vede quasi mai; davanti la Spal fa molta fatica e lui non è d’aiuto.





All. Semplici 6: poteva portare fuori dal Friuli una vittoria fondamentale, ma torna a casa con un solo punto. Il cambio effettuato poteva rivelarsi decisivo.