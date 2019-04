Spal-Lazio 1-0



Viviano 6,5: si presenta con un ottimo intervento su Immobile che conferma il suo ottimo momento di forma. Dal momento del suo arrivo è diventato un punto di riferimento assoluto per la squadra grazie alla sua esperienza internazionale.



Regini 6: sfortunatissimo. Torna in campo dopo diverso tempo e si fa male dopo meno di mezz'ora.



(dal 30' p.t. Felipe 6: entra in campo a freddo ma fa valere la propria esperienza contro un Immobile a tratti irriconoscibile)



Vicari 6,5: altra ottima prestazione del centrale di Semplici che è sempre attento e riesce a reggere anche nei momenti di maggiore difficoltà della squadra. La sua crescita nel corso della stagione è stata enorme.



Cionek 6,5: si guadagna il calcio di rigore decisivo, nonostante il suo assurdo tentativo di dissuadere l'arbitro dal fischiarlo. Al netto del divertente siparietto, il contributo è stato decisivo per la vittoria.



Lazzari 5,5: è sempre eccellente quando è chiamato a galoppare sulla fascia, però si divora una grandissima occasione alla mezzora, quando dopo l'ottimo assist di Fares colpisce male e spedisce sul fondo da buona posizione. Macchia la sua prestazione anche con un giallo mortifero, che gli costerà la sfida salvezza con il Cagliari.



Murgia 6: prestazione abbastanza in colore dell'ex di turno, che non riesce a brillare in una sfida decisamente particolare per lui. (dal 25' s.t. Schiattarella 6: finalmente una prova sufficiente dopo oltre un mese di prestazioni sotto tono. Sarà difficile scalzare Missiroli dalla cabina di regia, ma può comunque essere un valore aggiunto a partita in corso).



Missiroli 6,5: nella nuova posizione di mediana cucitagli addosso da Semplici sta vivendo una seconda giovninezza. L'ex Sassuolo riesce a garantire che la squadra non perda equilibrio ed è svincolato da tutti i compiti offensivi che gli erano richiesti quando giocava in posizione di mezzala.



Kurtic 6: sempre dinamico e generoso, l'ex Atalanta cerca di dare qualità e pericolosità alla manovra ma non è in una delle sue serate migliori. Troppo impreciso, anche se prezioso.



Fares 6,5: l'ex Verona continua a macinare prestazioni di livello, dimostrando di essere uno degli uomini più in forma della Spal. Anche questa sera offre un grande contributo sia in fase difensiva, che nella metà campo avversaria.



Floccari 6: ha un ottimo impatto sul match e grazie al suo piglio frizzante riesce a creare non pochi problemi alla retroguardia biancoceleste. Arriva diverse volte alla conclusione nel corso della partita, ma si infrange sempre contro il muro eretto da Strakosha.



(dal 30' s.t. Paloschi sv)



Petagna 7: prova ad aiutare i compagni in ogni momento, e nel momento più delicato trasforma un calcio di rigore che vale a dir poco oro per la corsa alla salvezza. Dal dischetto è infallibile.



All. Semplici 7: la sua Spal è solida, cinica e vincente. Con questa attitudine è onestamente difficile prefigurare una retrocessione. La squadra è compatta e al fianco dell'allenatore e sta macinando vittorie su vittorie.