Viviano 5,5: Incolpevole su entrambi i gol nerazzurri. Un paio di suoi rinvii tardivi fanno trattenere il fiato ai tifosi della Spal.



Bonifazi 5: Un buon intervento ad inizio gara, poi si distrae e fatica a stare nei ritmi del match.



Vicari 5: A farfalle quando sbaglia l’anticipo che porta Lautaro al gol. Per sua fortuna l’arbitro annulla per un tocco di braccio del nerazzurro. I movimenti di Lautaro e Politano lo mandano in confusione.



Felipe 6: Il migliore della retroguardia di Semplici.



(Dal 28’ s.t. Paloschi: s.v)



Valoti 6: Impiegato da esterno destro si disimpegna bene per agonismo e intelligenza.



(Dal 17’ s.t. Dickmann 5,5: Nessuno si accorge del suo ingresso in campo.



Kurtic: Si specchia in inutili virtuosismi che in gare come queste servono a poco. Inizia benino, procede a fuoco lento.



Missiroli 5,5: Buon ritmo in mezzo, ma in quanto a palloni recuperati e ripartenze avviate, non lascia alcun segno.



Schiattarella 5,5: Regia poco illuminata.



Fares 5: Sulla corsia di appartenenza non produce alcuna giocata di rilievo e spesso soffre le avanzate di Cedric.



Floccari 5,5: Prestazione gagliarda. Più da centrocampista che da attaccante.



(Dal 38’ s.t. Antenucci: s.v.)



Petagna 6: Incorna di testa anticipando Miranda ma spedisce di poco a lato. Si sbatte senza tregua contro la difesa nerazzurra.





Semplici 5: I suoi sembrano venuti al San Siro per accontentarsi del pareggio e come spesso accade in queste circostanze, tornano sconfitti senza mai dare la sensazione di poter creare qualcosa di pericoloso.