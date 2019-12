Roma-Spal 3-1





Berisha 6,5: Vede pericoli ovunque. Alcuni li scaccia via con grande prontezza di riflessi. Su quello creato dall’amico Tomovic non può nulla, sul rigore è ipnotizzato. Sul terzo gol pure lui concede il fianco.



Tomovic 5,5: Alza la muraglia ma è sfortunato sul tiro di Pellegrini. Poi arranca pure lui.



Vicari 5: Bene per quasi un’ora, poi è ingenuo quando abbatte in area Dzeko. Errore imperdonabile.



Felipe 6: Mai partite banali con la Roma. Stavolta né gol né autogol ma una prova con poche macchie. Dopo il giallo mostra patemi. (27’st Tunjov 5: acerbo)



Cionek 6: Piuttosto impacciato in fase di impostazione, ma si guadagna il rigore e non molla un centimetro. Fa quel che può.



Murgia 5,5: Aria di derby, ma poche bollicine. Svolge il compitino e solo nel finale prova a fare male.



Missiroli 6: Fa valere l’esperienza e mantiene la calma anche nei momenti duri. Un tempo però era più audace al tiro.



Valoti 6: Di testa si divora il gol del vantaggio, ma è sempre presente. Nel secondo tempo si schiaccia troppo. (41’st Jankovic ng)



Igor 6: Tanti errori quando va sotto pressione sugli attacchi di Zaniolo, ma gli resta incollato per tutta la gara con una costanza invidiabile.



Paloschi 5,5: Compagno ideale che si sbatte per la causa, ma davanti è praticamente un ectoplasma. (40’st Floccari ng)



Petagna 7: Cerca di farsi ammirare dalla Roma che lo cerca sul mercato. E lo fa bene dopo 11 minuti quando solo un miracolo di Pau Lopez gli nega il gol. Poi si prende un pallone pesantissimo visto gli ultimi due errori e segna il rigore del vantaggio. Nella ripresa gli arrivano i palloni col contagocce.



Semplici 5,5: Aria da ultima spiaggia. La sua squadra ci prova ma al primo ostacolo si sgretola. Peccato perché nel primo tempo non sembrava affatto male.