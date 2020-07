Inoperoso nel primo tempo. Nella ripresa si fa trovare pronto in alcune circostanze. Nulla può nulla sulle conclusioni vincenti di ZmrhalPrimo tempo senza sbavature, seconda frazione con qualche incertezza di troppo. Cala nettamente come tutta la squadra dopo il pareggio di ZmrhalInizia malissimo con qualche disattenzione di troppo, finisce peggio tagliato fuori dalle giocate degli attaccanti del Brescia.6: Gioca da centrale contro la squadra che lo ha cresciuto. E' l'ultimo ad arrendersi portandosi a casa comunque la sufficienza.Ottime chiusure difensive nel primo tempo, perde la bussola nel secondo. Meriterebbe il rosso per un entrataccia su Skrabb po Zmrhal gli fa girare la testaTorna titolare dopo tanto tempo. Parte bene, si spegne alla distanza solo per stanchezza.(Dal 25'st: Come diceva Gerri Scotti...entra ma non gira): Assist perfetto per Dabo per il gol del vantaggio. Si mette davanti alla difesa a far girare la squadra. Cala lui, si spegne la Spal.Muscoli e volontà non mancano, quello che manca è la tecnica di base. Sbaglia tanti palloni ma segna un gol che da inizialmente una speranza. Bel duello con Tonali.Troppo timido. In tante occasioni ha l'occasione per fare una giocata ma gli manca l'attimo giusto come nel primo tempo quando ha la palla del 2-0(dal 41'st: Entra ma non incide): Solito leone: lotta, corre, aiuta in difesa e si fa valere in attacco. Ha sulla coscienza il gol mancato del 2-0 che avrebbe chiuso la partita.Fa a sportellate con Papetti. Speso vince, tante volte perde. Mai incisivo sotto porta. Così non serveAll.Ha il demerito di non operare cambi nel momento giusto quando cioè la sua squadra crolla dal punto di vista fisico. Lettura che costa alla squadra la sconfitta e l'ultimo posto in classsifica.All. Di Biagio Un leone in gabbia. Alla vigilia