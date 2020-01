Fiorentina-Spal 1-0



Berisha 6: Incolpevole sul gol, attento in varie occasioni

Cionek 5: Pezzella lo sovrasta in occasione del gol dei viola

Vicari 6: In difesa è l’ultimo a mollare, alza la barricata fino all’ultimo, ma non riesce a salvare la porta bianco azzurra.

Felipe 5: Incolpevole in difesa, sbaglia però un gol già fatto dopo la papera di Dragowski sul finire del primo tempo

Igor 6: Buona partita del brasiliano, che ha gamba e intensità.

(Dal 41’ s.t. Jankovic: SV)

Murgia 6: A centrocampo corre e lotta per 90’, mettendo in difficoltà Pulgar più volte

Missiroli 5.5: Corre molto, ma il più incolore a centrocampo

Valoti 5: Ha tra i piedi un pallone perfetto per il vantaggio, ma lo calcia malissimo con un pallonetto da cancellare

Strefezza 6: Buona qualità e gamba per l’esterno, che colpisce anche un palo su punizione al finire del primo tempo.

Di Francesco 6: Lotta e prova a rendersi pericoloso in coppia con Petagna, cala nel secondo tempo.

(Dal 18’ s.t. Floccari 6: Entra per dare peso all’attacco, e lotta fino alla fine)

Petagna 5.5: Lotta fino all’ultimo, è lui il baluardo dell’attacco della Spal, anche se manca di lucidità

Semplici 6: Prova in tutti i modi a salvare la Spal, Pezzella gli rovina una partita preparata bene.