Spal-Sampdoria 1-2



Viviano 6,5: non impeccabile in occasione della prima rete di Quagliarella, nonostante l'improvvisa girata sia partita da distanza ravvicinata. Incolpevole, invece, sul secondo gol del capitano della Samp che lo buca da pochi metri. Nel resto della partita si mette in mostra più volte con diversi ottimi interventi.



Cionek 4,5: non riesce mai a contenere Quagliarella che riesce a smarcarsi in ogni situazione di gioco durante la partita. Chiude la partita con un cartellino rosso per aver abbattuto Defrel lanciato verso la porta.



Bonifazi 5: il nuovo impianto difensivo non lo favorisce e soffre in modo importante l'esperienza di Quagliarella.



Felipe 5: come il suo compagno di reparto è meno coperto rispetto al solito a causa del cambio di modulo, con il passaggio al 4-4-2 che ha evidenziato tutti i limiti di una difesa poco abituata a difendere in questo modo.



(dal 37' s.t. Antenucci sv)



Fares 6,5: è l'unico della linea difensiva a dimostrare di avere una certa confidenza con il ruolo. Buono il contributo anche in fase offensiva con diverse discese pericolose. Arriva più volte alla conclusione ed è l'unico dei suoi a creare problemi alla difesa della Samp.



Missiroli 5: impreciso e poco incisivo, soffre il confronto con i centrocampisti dinamici della Sampdoria. Schiattarella 5: tocca pochi palloni e non riesce mai a far girare la squadra come vorrebbe. Prestazione opaca.



(dal 9' s.t. Murgia 6: entra in campo e beneficia del passaggio al 3-5-2 che rida certezze alla Spal).



Valoti 5,5: nell'insolita posizione di esterno di centrocampo fatica ad entrare in partita e tende a stare troppo schiacciato, senza riuscire a creare gioco sulla fascia. L'assenza di Lazzari si sente tantissimo proprio perché in rosa Semplici non ha un vero sostituto dell'esterno italiano, forse l'unico capace di creare superiorità numerica.



(dal 33' s.t. Jankovic sv)



Kurtic 6: come nel caso di Valoti soffre la posizione defilata. Al 94' riapre la partita con una punizione straordinaria.



Floccari 5,5: prestazione incolore del numero 10 che nei primi 60 minuti di gara è un fantasma, poi trova la rete del 2-1 che, però, viene annullata dal VAR suscitando le ire del Mazza.



Petagna 6: prova a combattere con i centrali della Sampdoria, ma è poco supportato dai compagni che non lo mettono mai nelle condizioni di essere pericoloso.





All. Semplici 5: la scelta di passare al 4-4-2 si è rivelata disastrosa, con la squadra che non ha saputo reggere l'impatto con una buona Sampdoria soprattutto dal punto di vista difensivo. Anche in costruzione la squadra è risultata macchinosa e poco abituata a questo schieramento. Esperimento decisamente fallito. Nel secondo tempo col ritorno al 3-5-2 la squadra torna a giocare ad ottimi livelli, ad ulteriore dimostrazione di come questa squadra sia costruita per giocare in questo modo.