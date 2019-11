Spal-Genoa 1-1



Berisha 6,5: salva con un intervento straordinario su Lerager dimostrando di saper essere un fattore per questa Spal. E' incolpevole sulla rete di Sturaro.



Felipe 6: primo tempo praticamente perfetto per l'ex Inter che poi subisce un calo fisico nella ripresa. La sua prestazione resta comunque sufficiente nonostante le difficoltà nel contenere avversari di gamba.



Vicari 6,5: sempre attento, il perno della difesa di Semplici resta il giocatore più affidabile del pacchetto arretrato della Spal che non può prescindere dalla sua leadership.



Sala 5: buon avvio di partita dell'ex Sampdoria, che impegna Radu e si distingue anche per diverse buone chiusure su Pinamonti. Nel secondo tempo è colpevole di dimenticare totalmente Sturaro in occasione del gol dell'1-1.



Reca 5,5: nel primo tempo si divora la possibilità di portare in vantaggio i suoi colpendo il piede di Radu a pochi metri dalla porta. Il contributo offensivo va scemando col passare dei minuti e nella ripresa gioca sempre di rimessa.



Kurtic 6: è sempre tra i più frizzanti della squadra. Il gioco si sviluppa quasi sempre sulla sua fascia di competenza e lui riesce a dare qualità a tutti i palloni che gioca.



Missiroli 6,5: la sua esperienza pesa tantissimo, come dimostra il rigore guadagnato con una giocata di astuzia su Criscito. Oltre al contributo offensivo, poi c'è sempre la grande assistenza offerta alla retroguardia.



Valdifiori 6: regia poco verticale, ma non per questo insufficiente. L'ex Napoli gioca con freddezza a fa girare bene la squadra pur senza brillare particolarmente.



(dal 35' s.t. Murgia sv)



Strefezza 5,5: meno vivace del solito, l'esterno spallino fatica d entrare in partita e non salta quasi mai l'uomo.



(dal 23' s.t. Igor 6: entra bene in campo dopo aver scontato il turno di squalifica. Non ha paura di avanzare palla al piede e riesce anche a creare qualche buona occasione per la Spal).



Di Francesco 5: torna in campo dopo due mesi, ma le condizioni non sono ancora delle migliori. Ci vorrà tempo per riprendere confidenza con il campo.



(dal 5' s.t. Valoti 6: entra e prova subito a bussare alle porte della difesa avversaria. E' in costante proiezione offensiva, ma non riesce a rendersi realmente pericoloso)



Petagna 6,5: torna al gol tirando un rigore perfetto dopo l'errore di Udine. Rete che vuol dire tanto per il suo morale e per la sua stagione.





All. Semplici 5,5: la sua Spal è sempre questa: buona a tratti, ma incerta in troppe fasi della gara. Il fatto di non saper mai difendere il risultato sta iniziando a diventare preoccupante. La classifica è pessima e questo pareggio non fa bene a nessuno.