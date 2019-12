Torino-Spal 1-2



Berisha 6,5: nel primo tempo è decisivo con una strepitosa parata su Belotti sul parziale di 1-0 del Torino. Senza quel suo intervento con il piede la partita avrebbe potuto prendere una piega ben diversa.



Tomovic 6,5: bravo nel secondo tempo ad anticipare Verdi in area con un intervento in scivolata rischioso ma pulito. Nel complesso buona la sua prestazione.



Vicari 6: guida con autorità ed esperienza la linea difensiva della Spal, riuscendo a imitare un avversari ostico come Belotti. Non è un caso che il capitano del Torino sia spesso costretto ad allargarsi per trovare il pallone.



Igor 6: quando è il momento di spazzare il pallone non si fa tanto pregare. Non sarà bello da vedere ma è spesso efficace.



Cionek 5,5: viene adattato, ma con scarsi risultati, al ruolo di esterno di destra di centrocampo nel 3-4-1-2 scelto da Semplici. Non riesce a essere incisivo e perde il duello sulla propria fascia con Ansaldi.



Missiroli 6: buona la sua prestazione in mezzo al campo. E’ prezioso soprattutto in fase di interdizione, dove riesce ad arginare alcune folate del Torino.



Kurtic 5,5: è uno degli ex della partita ma, in quello che è stato il suo stadio, questa sera non riesce a incidere. Il rientro in campo dopo la squalifica dello sloveno non è certo dei migliori.



(dal 29’ s.t. Valdifiori 6,5: suo il perfetto cross per il colpo di testa vincente di Petagna)



Strefezza 7: segna il suo primo gol in serie A con un bel diagonale destro sul quale non può nulla Sirigu. La rete, oltre a permettere alla Spal di realizzare il momentaneo 1-1, arricchisce la sua già buona prestazione.



Valoti 6,5: si muove bene tra le la linea del centrocampo e quella dell’attacco della Spal. Suo il cross da cui poi arriva la rete di Strefezza, ma sono sue anche altre buone giocate che permettono ai compagni di andare alla conclusione.



(dal 23’ s.t. Murgia 6: entra bene in partita, nel finale sfiora il gol del 3-1)



Petagna 7: per tutta la partita per i difensori del Torino è difficile marcarlo. Lo si vede anche in occasione della sua incornata vincente, quando viene dimenticato dalla retroguardia granata. Il suo è un gol molto pesante.



Paloschi 5,5: nel primo tempo si divora la rete del possibile 1-1 non centrando, di testa dal limite dell’area piccola, la porta difesa da Sirigu. Nel resto della partita fatica contro i difensori del Torino.



(dal 39' s.t. Di Francesco: sv)



All. Semplici 7: dopo essere stata rimontata una settimana fa dalla Roma, è la sua Spal questa volta a compiere la rimonta. Con questa vittoria Semplici rinsalda la sua posizione in panchina e la formazione biancazzurra torna a sperare nella rimonta.