Cagliari-Spal 2-0



Berisha 6: non può nulla sul missile di Nainggolan, così come sul gol di Faragò, in compenso evita guai peggiori.



Tomovic 5: saltato sistematicamente da chi gli si presenta davanti, avrà il mal di testa a fine partita.



Vicari 5: non tanto su Simeone, ma è sulle folate offensive del Cagliari, portate dai centrocampisti offensivi rossoblù che va in sofferenza. Esce dopo aver preso una botta.

(20’ s.t. Cionek 5: non riesce ad arginare l’onda rossoblù e si prende anche un giallo)



Igor 5: così come i suoi compagni, soffre maledettamente in questo caldo pomeriggio cagliaritano.



Sala 5,5: ha il suo bel da fare sulla su fascia, ma è troppo timido e non accompagna mai l’azione. Le fasce laterali sono uno sbocco importante nel gioco spallino…

(15’ s.t. Valoti 5: non riesce a dare quella svolta che Semplici pensava potesse dare)



Missiroli 5: non pervenuto. Manca la sua fisicità a questa Spal e si vede…



Kurtic 5,5: alla fine è quello che ci ha provato di più dalle parti di Olsen, ma senza troppa concretezza.



Valdifiori 5,5: in difficoltà nella fase difensiva, non riesce a far girare la squadra come vorrebbe poiché la Spal è perennemente in sofferenza.

(33’ s.t. Moncini s.v.)



Reca 5: pasticcione e confusionario, provare ci prova, ma è impreciso e spesso sbaglia la giocata tecnica. Semplici lo riprende spesso.



Petagna 5: solite sportellate, solito duello con l’avversario di turno, ma zero conclusioni.



Floccari 5: un fantasma. Lotta, ma a vuoto. Prova scialba del capitano spallino.



All. Semplici 5: non si sa quante volte abbia allargato le braccia in segno di resa e abbia imprecato contro i suoi. Pomeriggio da dimenticare.