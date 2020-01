Atalanta-Spal 1-2



Berisha 7,5: saluta calorosamente i suoi ex compagni ma non può nulla sulla magia di Ilicic. Occupa tutto lo spazio possibile per fermare Zapata. Si allunga al fotofinish e salva letteralmente la porta dal gol del pari di Zapata. Una bella rivincita alla ex.



Igor 6,5: incrocia le sfere che con Ilicic e il Papu viaggiano in campo aperto. Buona gara la sua, sveglio fino all’ultimo.



Cionek 5: grande confusione in campo, si scontra con Valoti e in occasione del gol di Ilicic sbaglia completamente le misure tra lo sloveno e Zapata. Si fa vedere addirittura in fase di attacco.



Missiroli 7: anticipa e chiude le azioni dello svizzero bergamasco ed evita il gol del pareggio di Pasalic con maestria. Salva sulla linea dello specchio le ocacsioni dell’Atalanta. Fenomenale.



Valoti 7: subito ammonito, non chiama la sfera con Cionek e si scontra col compagno. Si riprende del tutto al 15’ quando mette in area piccola una bellissima sfera dopo la sua ripartenza sprint per tutto il campo. Killer di testa, spaventa Sportiello. Tocco, dribbling e gol da numero uno per il ferrarese, che si guadagna da solo il vantaggio e la standing ovation.



(Dal 33’ s.t. Valdifiori: sv).



Reca 7: si trascina sul fondo dell’area piccola per dare un contributo all’attacco ferrarese. Prova il tiro da fuori con il destro ma non è il suo piede e si vede. Svolta la gara e serve l’assist d’oro per Petagna. Ottimo ripiegamento in difesa.



(Dal 40’ s.t. Tomovic: sv).



Dabo 6,5: possibilità a non finire nei primi minuti di gioco. Tiro violento a metà primo tempo che impegna Sportiello dimostrando che lui c’è.



Strefezza 6,5: è sua la prima palla gol della partita, preciso e forte. Si dimostra il più creativo della squadra. Il mister gli chiede di allargare il gioco, Palomino lo punta e lo falcia. Lui si rialza e convince ancora.



Vicari 6: ammonito ingenuamente, è messo a dura prova dal confronto continuo con Zapata.



Di Francesco 6,5: il suo tacco al 39’ p.t. ricorda alla difesa dell’Atalanta che lui c’è, prima sembra che giochi a nascondino. Contrasto aereo con de Roon vinto, però si prende il giallo. Parte da lui l’azione decisiva del pareggio estense, di esterno detta legge.



(Dal 28’ s.t Floccari: sv).



Petagna 7: annientato da Palomino, non riesce a dare il meglio di sé nei primi minuti. Lancia cross troppo lunghi per i compagni ma la sua rovesciata dal limite spaventa e alla sua zucca dice no solo un palo scheggiato. Il migliore dei suoi, non sbaglia a porta spalancata raccogliendo l’assist di Reca.



All. Semplici 6,5: chiede alla squadra di supportare le punte, ma poi la Spal non sfrutta il campo aperto di Valoti e subisce subito il gol dei nerazzurri. Bravo a dare indicazioni ai suoi nel break perché in 15’ della ripresa è un’altra Spal che guadagna due gol, la vittoria e la risalita della classifica.