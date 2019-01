Spal-Bologna 1-1



Viviano 6,5: si presenta con due ottime parate su Palacio e Soriano, che dopo tre minuti lo impegnano con due conclusioni da fuori estremamente insidisoe e ottimamente disinnescate dal nuvo portiere titolare della Spal, che ha subito ricevuto una investitura importante da Semplici. Sempre sicuro e preciso, nulla può sul tiro da fuori di Palacio che sblocca la partita.



Bonifazi 5,5: spesso preso alle spalle da Sansone, è chiuso nella morsa formata dal numero 10 e Soriano che lo mettono in grande difficoltà.



Vicari 4,5: errore da matita blu in occasione della rete del vantaggio del Bologna, con il centrale di Semplici che perde una palla sanguinosa al limite dell'area e trasformata in oro da Palacio.



Felipe 6: regge bene l'urto di Orsolini e si rende protagonista di una prestazione ordinata.



Lazzari 6,5: torna dall'infortunio, ma non riesce ad incidere nel primo tempo. Alla lunga, però, viene fuori la sua qualità e firma l'ennesimo assist della sua stagione servendo un cross al bacio per Kurtic. Nel secondo tempo è costretto a lasciare il campo per via di un nuovo fastidio fisico ancora da valutare.



(dal 43' s.t. Cionek sv)



Kurtic 7: ha il merito di essere l'unico giocatore della rosa, insieme a Lazzari, in grado di saltare l'uomo e collegare i reparti. Accompagna l'azione e prova più volte a mettere le punte in condizione di concludere a rete. Nel secondo tempo firma il gol del pareggio con uno dei suoi proverbiali inserimenti. Valdifiori 5: è complice di Vicari in occasione della rete di Palacio, nella quale mette in difficoltà il compagno di squadra con un retropassaggio di difficile gestione. Per il resto del match è quasi sempre in ombra e sovrastato dai centrocampisti avversari.



(dal 40' s.t. Schiattarella sv)



Missiroli 6: partita classica del centrocampista ex Sassuolo che dà grande contributo in fase di copertura. Quando prova a portarsi in zona offensiva è sterile.



Fares 6: è quasi totalmente assente in fase offensiva, al contrario non fa mancare il proprio supporto in copertura su Orsolini.



Antenucci 6,5: nei primi minuti dà segnali di ripresa rispetto all'ultimo periodo di appannamento e cresce con il passare dei minuti. Ad inizio secondo tempo, poi, trova la rete del pareggio che gli viene però negata dal VAR per una posizione di fuorigioco di Petagna.



Petagna 5,5: è invisibile durante il corso di tutta la partita.



(dal 44' s.t. Paloschi sv)





All. Semplici 6: primi minuti da brivdi per la Spal, che subisce passivamente le iniziative del Bologna. I ferraresi non riescono a reagire per oltre mezz'ora e subiscono anche la rete di Palacio; nel secondo tempo, però, la partita cambia faccia e i padroni di casa iniziano a carburare mettendo alle corde un Bologna spompato dal punto di vista fisico.