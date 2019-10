Leonardo Semplici non rischia il posto alla Spal, lo conferma il presidente Walter Mattioli a Sky Sport prima della partita con il Napoli: "Siamo contenti di avere gli azzurri a Ferrara, proveremo a giocarcela. Abbiamo un'ottima squadra e un ottimo mister, quando vogliono interpretare la gara nel modo giusto fanno grandi prestazioni. Semplici? Non ci sono problemi, continueremo con lui fino alla fine. Semplici è con noi da tantissimi anni, ha già attraversato momenti come questo e ne usciremo come sempre".