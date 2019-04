Intercettato da Lalaziosiamonoi in zona mista dopo la vittoria sulla Lazio, il presidente della Spal Walter Mattioli ha parlato del futuro di Murgia e Lazzari: "Murgia? È arrivato un ragazzo eccezionale, sia come carattere che come giocatore. Qui gli abbiamo dato fiducia, avete visto che grande partita ha fatto anche oggi, ma sta giocando così ogni domenica. È un bravo giocatore, spero che resterà ancora qui con noi perché diventerà un grande giocatore, anche grazie alla Lazio che lo ha allenato fino ad ora. Lazzari? Se Lotito mi chiama, con lui siamo in ottimi rapporti, avremo modo di parlarne tranquillamente. Interesse per lui? Mi sembra che ci sia, vediamo come andrà a finire. La Lazio ritengo che sia una delle squadre più forti del campionato italiano, anche stasera hanno giocato un grande calcio anche perché hanno un grande tecnico, stimo molto Inzaghi".