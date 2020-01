Walter Mattioli, presidente della Spal, parla a Sky Sport prima della sfida con l'Atalanta: "Non dobbiamo mollare, calma e tranquilli nonostante l'ultimo posto in classifica. Non si molla di un centimetro, dobbiamo credere in ciò che facciamo. Atalanta? Mi ha fatto piacere vedere il presidente avversario Percassi preoccupato: loro sono fortissimi e bellissimi da vedere, ma anche noi siamo una squadra importante e spero i miei ragazzi portino a casa punti. Mercato? Non do notizie, stiamo parlando con alcune società e calciatori importanti che possano aiutarci a raggiungere la salvezza".