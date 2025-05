SPAL-Milan Futuro: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Il, dopo aver vinto 1-0 il Playout d'andata, nel ritorno in casa dellasarà chiamato a capitalizzare al massimo il successo di misura per garantirsi la permanenza in Serie C. Alla squadra di Oddo, per salvarsi e spedire gli estensi tra i Dilettanti, basterà anche un pareggio: in caso di affermazione dei ferraresi con un gol di scarto, infatti, a conservare la categoria sarebbero gli uomini di Francesco Baldini in virtù del miglior piazzamento in campionato nel Girone B (diciassettesimi i rossoneri, diciottesimi i biancazzurri). Il regolamento, qualora il bilancio complessivo dopo i 180' dovesse risultare in perfetto equilibrio, non prevede la disputa di supplementari né i rigori.

Tutto su SPAL-Milan Futuro: data, orario, canale tv, formazioni e dove vedere il Playout di ritorno in diretta streaming.SPAL-Milan Futuro andrà in onda in diretta tv su Sky (canale da definire).