Simone Missiroli, centrocampista della Spal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro la Juve: "Ci vogliono coraggio, determinazione, fortuna, loro non devono essere in grande giornata, ci vogliono tanti fattori. Ci proveremo, dobbiamo avere il coraggio di portare avanti la nostra filosofia. Kurtic è un giocatore importante per noi, è completo e ci dà una grossa mano. Anche chi ha giocato al suo posto ha fatto benissimo, come ad esempio Valoti ed Everton, abbiamo una squadra completa. Antenucci è un valore aggiunto per personalità e per la determinazione che mette in campo".