Radja Nainggolan si è presentato, a modo suo, al suo nuovo club: la Spal. In conferenza stampa, il belga ha avuto modo di commentare la città in cui si è da poco trasferito, al solito, senza peli sulla lingua.



"Sono da quattro giorni qua e spero di trovare presto casa. Io sono abituato a grandissime città, sono uno che vive la vita come una persona normale e qui mi devo ancora un po’ abituare. Ferrara è una città tranquilla, quando sono arrivato vedevo solo biciclette… mi sono presentato con un macchinone e la gente mi dicevano: ‘Ma che c* ci sei venuto a fare qua con sta macchina così grossa!’. Mi devo abituare. Però questa tanta tranquillità può far bene a tutti noi qui nello spogliatoio".



"Ah ho anche un’altra domanda per voi giornalisti: ma qui a Ferrara la gente non fa figli? Non ci sono case con più di 2 camere! Quelle con 2 stanze sono le più grandi della città!".



L’ex Roma e Inter ha anche commentato il suo possibile ritorno al Cagliari. “No, al Cagliari non ho mai sentito nessuno, è vero che la mia famiglia è lì ma non c’è stata questa possibilità”. Chiusura anche sul Belgio, fallimentare ai Mondiali in Qatar. “Hanno fatto schifo e quindi è giusto che siano andati a casa".