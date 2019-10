Turnover limitato per Carlo Ancelotti ieri contro la SPAL e non si è andato al di là del pareggio. Tante occasioni sciupate, il pallone sembrava non voler proprio entrare. L'edizione odierna de La Repubblica dà la colpa in particolare ad uno degli azzurri. A Ferrara non è bastato nemmeno il bel gol segnato da Milik, che aveva subito messo in discesa la sfida e avrebbe potuto indirizzarla in maniera definitiva. Ma un errore di Elmas ha vanificato il lampo del polacco e ha permesso a Kurtic di ristabilire l'equilibrio.