Dopo la vittoria in Champions League sul Salisburgo, iltorna in campo in campionato. Avversaria degli azzurri diè la. Il Napoli cerca tre punti preziosi nell'ambito della corsa per il titolo con Juventus e Inter, mentre la Spal, ferma a 6 punti in classifica, è altrettanto affamata di punti. Per quanto riguarda, i match giocati a Ferrara sono 16, con un bilancio di 6 vittorie per gli estensi, 3 pareggi e 7 successi partenopei. L'ultima vittoria azzurra in trasferta contro la Spal risale al campionato 2018-19, per 2-1; l'ultimo pari del Napoli è il 2-2 del 1959-60; l'ultima vittoria della Spal è il 4-2 del 1962-63. Tutti in campo alle 15,