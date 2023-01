Una vecchia conoscenza del nostro calcio potrebbe presto far ritorno in Italia.



Secondo quanto scrive stamane il Resto del Carlino, la Spal sarebbe intenzionata a riportare nel Belpaese un ex trequartista mancino di Genoa e Chievo.



Si tratta del 32enne greco ​Ioannis Fetfatzidis, oggi domiciliato all'Al-Sailiya in Qatar dopo aver collezionato esperienze anche in Arabia Saudita e in patria.