Allenamento mattutino per la Spal che prosegue la preparazione alla gara di campionato contro il Genoa in programma lunedì allo stadio “Paolo Mazza”.



Dopo una fase di riscaldamento ed alcune esercitazioni di possesso palla, la seduta è proseguita con esercitazioni tattiche e partitelle a tema.



Andrea Petagna, Gabriel Strefezza e Marko Jankovic hanno svolto un lavoro differenziato.



Reduci dagli impegni con le rispettive nazionali, Thiago Cionek, Arkadiusz Reca e Jasmin Kurtictorneranno in gruppo da domani.



Alle ore 15 di giovedì, al centro “G.B. Fabbri”, la SPAL affronterà il Mezzolara (squadra militante nel girone D di serie D) per un test amichevole che si disputerà a porte chiuse.