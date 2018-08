Andrea Petagna, attaccante della Spal, ha commentato a Sky Sport la vittoria sul Bologna: “Se mi hanno preso è perché hanno bisogno dei miei gol. Oggi siamo stati una squadra tosta, abbiamo fatto una grande partita. Loro hanno avuto un’occasione nel finale, ma non hanno creato tantissimo. Oggi Kurtic ha fatto un grande gol, ha questi colpi e deve cercare di farli più spesso. Loro si sono un po’ allungati e abbiamo trovato spazio tra le linee. Potevamo fare qualche gol in più, è stato bravo il loro portiere. Il gol di Kurtic è stato un grande gol, era importantissimo vincere perché era un derby, sono tre punti che per noi valgono oro. I miei gol? Credo che già oggi sono andato al tiro più spesso, magari a Bergamo ci riuscivo di meno perché giocavo più per la squadra. Qui devo cercare di giocare più vicino alla porta”.