Al termine della vittoria contro il Torino, l'attaccante della Spal, Andrea Petagna, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Vittoria meritata, nel nostro cammino abbiamo lasciato qualche punto. Chiudiamo l'anno con una vittoria contro una grande squadra come il Toro, ci dà forza per ripartire nel 2020. Siamo un'ottima squadra, meritavamo qualche punto in più perchè non abbiamo nulla in meno rispetto ad alcune che ci stanno davanti. Seguiamo l'allenatore, è il nostro condottiero. Ci dà morale e forza per l'anno nuovo. Inter o Roma a gennaio? In un anno e mezzo ho fatto 25 gol, è normale si parli di me, ma resto coi piedi per terra e voglio aiutare la squadra a salvarsi".