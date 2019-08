Andrea Petagna ha parlato a Sky Sport della prossima stagione della Spal: ''Si parte subito con il botto, per me sarà una partita emozionante, per tutti noi molto difficile. Saranno super carichi ma noi siamo pronti e proveremo a portare a casa dei punti. Siamo partiti bene sotto il punto di vista della gestione del pallone, lo vedremo fin da subito. Vogliamo essere più aggressivi in attacco. Gasperini mi ha fatto cambiare molto, adesso ho una dedizione diversa nel lavoro e con Semplici sto continuando a crescere".



MERCATO - "Sono sempre rimasto con la testa alla SPAL, sono contento di essere qui e ricevo tanto affetto. Spero di migliorare rispetto alla stagione passata, poi magari potrò ambire a una squadra più importante. Il nostro obiettivo è la salvezza, dobbiamo lottare perché non sarà facile. La Fiorentina ha preso Ribery, un grande giocatore e sarà bello ammirarlo dal vivo. Sono poi contento che Balotelli sia tornato in Italia, per me è un amico".