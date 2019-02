Andrea Petagna, attaccante della Spal, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport all'intervallo della sfida dell'Atleti Azzurri contro l'Atalanta: "Devo ringraziare per sempre questa squadra e questa città, è parte della mia famiglia, qui ho trascorso due anni fantastici. Adesso sono della SPAL, sono contento di aver segnato. È dura, dobbiamo cercare di portare a casa punti. Abbiano provato a metterli in difficoltà aggredendoli, con lo stesso loro gioco. Stiamo facendo fatica, cercheremo di farlo anche nel secondo tempo perché li stiamo mettendo in difficoltà".