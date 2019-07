Andrea Petagna, attaccante della Spal, ha parlto ai microfoni di Sky Sport: "Per fortuna ci possiamo riposare mezza giornata, abbiamo sempre fatto doppio, oggi cerchiamo di recuperare, anche dopo l'amichevole di ieri. Sto bene alla Spal, il mister e la società tengono a me, il club è serio. L'anno scorso ho fatto bene, 17 gol in stagione, spero di battere il record in questa stagione",