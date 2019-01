L'attaccante della Spal, Andrea Petagna ha dichiarato a Radio Marte: "La fondamentale vittoria in rimonta a Parma ci ha dato morale. Dopo due anni importanti a Bergamo dove ho segnato poco, questo terzo mio anno in serie A deve essere quello della consacrazione. Sto segnando di più e spero di arrivare in doppia cifra, ci sono ancora tante partite da giocare e spero di raggiungere questo obiettivo. Sono certo che l'esperienza mi aiuterà a segnare anche di più".



"A chi mi ispiro? Mi è sempre piaciuto Bobo Vieri, ma Benzema credo sia l'attaccante più forte di tutti. Gioca un po' a tutto campo e mi piace molto. Milik sta dimostrando di essere davvero forte, ha segnato due bellissimi gol da punizione per cui è un attaccante completo e mi piace perché è giovane e merita di giocare nel Napoli".