Ritorno al lavoro per la Spal, dopo l'inattesa sconfitta di domenica contro il Frosinone. Come riporta lospallino, Semplici deve verificare le condizioni di Valoti, dolorante per un colpo alla caviglia rimediato col Frosinone. Djourou e Kurtic hanno svolto un allenamento differenziato, così come Antenucci.