Davide Santon può essere una soluzione last minute per la SPAL. Dopo l'infortunio di Fares, il club ferrarese punta il terzino della Roma. Come riportato da Sky Sport, ci potrebbe essere la cessione in prestito già in questa sessione di mercato. In caso di partenza del calciatore ex Inter, i giallorossi punterebbero tutto su Zappacosta.