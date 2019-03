SPAL – ROMA Sabato 16/03 h. 18.00

ROCCHI

DI LIBERATORE – TOLFO

IV: NASCA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: RANGHETTI



57' - Rigore per la Spal: Marcano sorpreso dall'inserimento di Petagna, Jesus contrasta Petagna che cade poco prima di calciare. Revisione VAR in corso che conferma la decisione.



52' - Calcio di rigore per la Roma: break centrale di Zaniolo, pallone per Dzeko che viene trattenuto da Cionek, Rocchi decreta la massima punizione per i giallorossi e ammonisce il difensore dei padroni di casa, ma forse il cartellino doveva essere di un altro colore.