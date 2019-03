Dopo la settimana di coppe europee, torna in campo oggi lacon il programma degli anticipi dellaal Paolo Mazza di Ferrara ladi Leonardoaffronta ladi Claudioalla sua seconda panchina dopo il ritorno al posto dell'esonerato Eusebio Di Francesco, in un'importante sfida in ottica Champions League e salvezza. I padroni di casa infatti non vincono da sei giornate, si trovano al sedicesimo posto della classifica e hanno solo due punti di margine sulla zona rossa; dal canto loro gli ospiti hanno dimenticato la delusione del derby e quella per l'uscita dalla Champions contro il Porto grazie alla risicata vittoria casalinga contro l'Empoli e, con i tre punti di oggi, si porterebbero provvisoriamente al quarto posto a pari dell'Inter, in piena zona Champions, in attesa del derby di Milano.- ​Tra i giocatori che hanno segnato almeno cinque reti nei cinque maggiori campionati europei in corso l’attaccante della Roma Edin Dzeko è l’unico che ha realizzato tutti i suoi gol in trasferta (sette gol su sette fuori casa). Alberto Paloschi della SPAL ha segnato tre reti contro la Roma in Serie A, inclusa la sua prima doppietta nella massima serie, nel febbraio 2011 in casa con la maglia del Genoa. Tra le sette squadre allenate in Serie A, la Roma è quella con cui Claudio Ranieri vanta la più alta percentuale di vittorie: 58% (36V, 14N, 12P in 62 match). Da una parte nessuna squadra ha mandato in gol meno giocatori differenti della SPAL (sette) nel campionato in corso, dall’altra la Roma è, insieme alla Juventus, una delle due a contare più marcatori diversi (16). Nessuna squadra ha effettuato più tiri nello specchio della Roma nella Serie A in corso (164, al pari della Juventus). Solo il Frosinone (17) attende la vittoria in casa da più partite rispetto alla SPAL (11) tra le squadre partecipanti a questa Serie A, Nelle ultime 18 partite di Serie A nessuna squadra ha raccolto meno punti della SPAL: 11, alla pari del Chievo (1V, 8N, 9P).La Roma ha vinto le ultime due gare in trasferta contro la SPAL in Serie A (senza subire gol), tanti quanti successi giallorossi in tutte le precedenti 14 sfide a Ferrara contro i biancazzurri (3N, 9P). Solo una volta in precedenza la SPAL ha vinto entrambe le sfide contro la Roma in una singola stagione di Serie A, nel 1965/66. La SPAL ha vinto l’ultima sfida di Serie A contro la Roma, dopo che aveva perso quattro delle precedenti cinque (1N).Viviano; Cionek, Bonifazi, Vicari; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci.​: Olsen; Karsdorp, Fazio, Marcano, Jesus; Kluivert, Cristante, Nzonzi, El Shaarawy; Dzeko, Schick.​