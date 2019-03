“Sabato con la SPAL ricorderemo Taccola. Io lo ricordo perfettamente, oltre a essere tifoso quell’anno entrai nella Roma. Una morte così, allo stadio a Cagliari, mi colpì molto”. Queste le parole di Claudio Ranieri in conferenza stampa. La Roma, a 50 anni dalla morte di Giuliano Taccola, onorerà la sua memoria con un ricordo sulla maglia che verrà usata nel match con la SPAL. L’ex giocatore della Roma se ne andò a 25 anni dopo un malore in campo. In suo ricordo è intervenuto anche il vice presidente Mauro Baldissoni ai canali ufficiali del club: “Taccola è probabilmente il campione più sfortunato che abbia vestito la maglia della Roma, per questo il suo nome è scolpito nella memoria del club e dei suoi tifosi“. Il dirigente giallorosso ha infine aggiunto: “L’opportunità di portare il suo nome in campo nel giorno esatto del 50° anniversario della sua morte ci inorgoglisce ed è un piacere poterlo fare dopo averlo inserito nell’ultima classe della Hall of Fame della Roma, interpretando così il desiderio dei romanisti