Grazie ai gol di Adjapong e Matri, il Sassuolo espugna il campo della Spal e si conferma al terzo posto in classifica dietro a Juventus e Napoli col miglior attacco del campionato. Sotto gli occhi dell'ex ct azzurro Arrigo Sacchi, Semplici schiera la formazione tipo con Simic al posto di Cionek in difesa e la coppia d'attacco Petagna-Antenucci. Dall'altra parte De Zerbi cambia sistema di gioco passando alla difesa a tre e fa molto turnover rivoluzionando il tridente d'attacco: Boga, Babacar e Djuricic al posto di Berardi, Boateng e Di Francesco.



Annullati un gol per parte a Simic e Babacar sempre per fuorigioco, nel finale palo di Matri prima della rete dello 0-2. Entrambe le squadre sono attese da altri posticipi serali: domenica il Sassuolo in casa col Milan e lunedì la Spal a Genova contro la Sampdoria.