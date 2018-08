Intervenuto in diretta ai microfoni di "Tutti Convocati" il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato dopo la seconda vittoria consecutiva in campionato: "Giocare sempre a Bologna? In effetti ci porta bene, ma per noi sarà determinante ritrovare il nostro pubblico e quando vedrete il nostro nuovo stadio, tutto coperto e all'inglese con 16mila posti capirete l'investimento della proprietà e quanto sarà determinante per arrivare alla salvezza".



SULLA CLASSIFICA - "E' motivo di orgoglio essere in testa dopo due giornate con due squadre straordinarie come Juventus e Napoli, i tifosi fanno bene a sognare, noi dobbiamo continuare a pensare a salvarci, magari con qualche giornata d'anticipo, questo entusiasmo dobbiamo sfruttarlo in positivo per cercare di migliorare sul piano del gioco e soprattutto della qualità, soprattutto perchè questo è il secondo anno per molti giocatori e per me, abbiamo più esperienza".



SULLA SERIE A - "Con l'arrivo di Ronaldo e tanti altri campioni la Serie A sta tornano a essere il campionato competitivo che avevamo qualche anno fa, sia per la lotta ai vertici, sia per quella in zona retrocessione. La Juventus con Ronaldo è migliorata, ma Inter, Napoli, Roma e lo stesso Milan si sono rafforzate in maniera importante. Erano anni che non si spendeva così tanto, speriamo sia di buon auspicio per un bel campionato".



SU ANTENUCCI - "Ieri ha fatto un gol straordinario, bellissimo, per le qualità che possiede, ha fatto meno di quello che potrebbe fare. Il gol di ieri è incredibile, lo avesse fatto Cristiano Ronaldo se ne sarebbe parlato per qualche giorno. Siamo contenti di Mirko, ma anche di tutto quello che stanno facendo questi ragazzi".



SUGLI OBIETTIVI - "Speriamo di diventare il Chievo di qualche anno fa, oppure l'Atalanta di questi anni. Siamo ambiziosi, anche se sappiamo qual è il nostro budget che è tra gli ultimi della Serie A. Vogliamo restare a lungo in A e proveremo a dare il filo da torcere a tutti. Questi sei punti ci verranno comodi nei momenti di difficoltà che sicuramente arriveranno".