Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita che gli estensi giocheranno domani contro il Bologna: "Affrontiamo un avversario importante, che parte dall'ottima base dello scorso anno ma che ha cambiato lo staff tecnico. Sulla carta il Bologna è superiore a noi, ma penso che abbiamo le motivazioni per andare lì e fare una grande prova. Come in ogni gara saranno importanti i duelli individuali. Il loro modulo è simile al nostro, magari con caratteristiche differenti. Noi metteremo in campo la nostra identità che cerchiamo sempre di migliorare in allenamento".