Il tecnico della SPAL Leonardo Semplici ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì sera contro il Genoa: "Di Francesco si allena a pieno regime con noi già da due settimane. Domani vedremo se dall' inizio o a partita in corso potrà essere utile alla causa. Di sicuro è un'arma in più. Valdifiori sta facendo bene. Vedo un altro giocatore rispetto all'anno passato. Si tratta di un ragazzo che, nella partita di domani sera, può darci vantaggi. Stiamo valutando tante eventualità. Di lui sono contento per come si sta mettendo in mostra con positività in questa stagione".