Nel corso dell'intervento a margine della riunione tenutosi in Lega Calcio, l'allenatore della Spal Leonardo Semplici ha teso la mano nei confronti dei direttori di gara: “Gli arbitri possono sbagliare, la buona fede non può essere messa in discussione. Abbiamo analizzato tutte le situazioni più discutibili. I falli di mano? Non è scontato che se tocca un’altra parte del corpo non è rigore”