Leonardo Semplici, tecnico della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Sassuolo: "La vittoria contro la Lazio ci dà sicurezza e spregiudicatezza. Siamo consapevoli che non abbiamo fatto niente, dobbiamo lavorare e migliorare. Andremo a Sassuolo per dare battaglia".



SU SALA - "Quando è arrivato non era al meglio. Ora ci conosciamo meglio, sta per trovare una condizione fisica che ci permetterà di schierarlo titolare. Valuteremo".



SU DI FRANCESCO - "Abbiamo giocatori che possono ricoprire più ruoli. E' un ragazzo con caratteristiche offensive, lo ritengo un attaccante esterno. Ha grande qualità, può e deve far gol".