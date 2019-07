Leonardo Semplici, allenatore della Spal, parla dopo la vittoria per 4-1 sulla FeralpiSalò: "Sono contento della crescita dei ragazzi e dell’arrivo di Di Francesco, a cui ho dato subito spazio. Piano piano anche lui rientrerà nella migliore condizione, ma soprattutto nella conoscenza di quello che sarà il suo ruolo da interpretare qui alla SPAL. Dove lo vedo? Direi più da attaccante, che da quinto. Sicuramente ha caratteristiche diverse rispetto ai giocatori che avevamo l’anno passato, ma cercheremo di fare in modo che le sue caratteristiche riesca a metterle in mostra negli ultimi metri".



SU VALDIFIORI - "A Valdifiori devo fare i miei complimenti. Si è presentato molto bene e anche oggi lo volevo vedere dal primo minuto. Ha fatto discretamente e quindi mi auguro che nel prosieguo ci possa dare una mano importante. Si tratta di un giocatore che l’anno scorso abbiamo voluto, anche se in alcuni momenti non abbiamo sfruttato a pieno le sue qualità. Altre volte lui non si è fatto trovare pronto, però è un giocatore valido e per questo, se rimarrà, cercheremo di utilizzarlo nel migliore dei modi"