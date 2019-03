Leonardo Semplici, allenatore della Spal, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Frosinone: "Formazione simile a quella che ha giocato con la Roma? In linea di massima sì, a meno che non ci sia qualche variazione nelle prossime ore. Jankovic e Kurtic sono un po' più stanchi degli altri. Fares ha giocato una partita su due con l'Algeria, Cionek viene da un viaggio faticoso, anche se non è sceso in campo. Jankovic? Ha acquisito un po' di minutaggio, si è disimpegnato bene nei minuti che ha avuto a disposizione con il Montenegro. Mi auguro che da qui in avanti abbia una continuità di allenamento che ci possa permettere di utilizzarlo. Lazzari doveva allenarsi con continuità e l'ha fatto. I ragazzi che sono rimasti hanno lavorato con la giusta mentalità. Sia lui che altri ci consentono di prepararci a questo finale di stagione nel migliore dei modi".