La Spal è pronta per la nuova stagione. Prima di partire per il ritiro di Tarvisio, l'allenatore Leonardo Semplici ha fatto il punto sul mercato: "Penso che ci mancano ancora sette/otto giocatori - ha detto in conferenza stampa - dobbiamo completare ancora la rosa e provare a migliorare per dare un'identità e una personalità ben definitva alla squadra. La mia conferma? Ho avuto diverse chiamate ma ho pensato fosse giusto continuare qui, perché questo club ha quel tipo di ambizione che cercavo. Ho trovato la miglior panchina che potessi avere".