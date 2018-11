, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la: "Affrontiamo una squadra di grande valore, non solo a livello nazionale. I bianconeri stanno dimostrando di avere grande continuità. Sarà una partita bella sotto tutti i punti di vista. Anche noi possiamo fare una bella gara, la stiamo preparando al meglio e i ragazzi dovranno mettere in campo le proprie qualità. Quella di domani sarà un'esperienza straordinaria, davanti a grandi campioni, che dovrà servirci per le prossime gare che saranno determinanti per il nostro obiettivo".- "Djourou si sta allenando bene, ma il suo lavoro non è stato continuativo quindi valuteremo se giocherà. Fares lo abbiamo recuperato. Per quanto riguarda Cionek, è tornato un pò stanco, vedremo se riuscirà a recuperare in maniera completa".- "Lo 0-0 dell'anno scorso? Mi auguro di poter metter in difficoltà la Juve, anche perché nella gara di andata andammo vicini a pareggiare dopo che eravamo andati sotto di due reti. Affrontiamo una squadra fortissima specialmente quando gioca in casa, non è detto che sia sufficiente fare del nostro meglio. Ci vorrà anche un pò di spregiudicatezza da parte nostra"."Giocherà Gomis, che in questo momento è il titolare. Fares è recuperato e credo possa giocare, anche Valdifiori può giocare. Sarà in campo uno fra lui e Schiattarella".- "La Juve ha così tante individualità che sarebbe riduttivo pensare delle tattiche specifiche per Ronaldo. Dovremo giocare di squadra".