L'allenatore della Spal Leonardo Semplici ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro l'Inter: "Nel secondo tempo siamo partiti bene ma poi la situazione che si è creata sul gol ci ha levato delle certezze, nel finale non siamo stati lucidi. Sono convinto che abbiamo le capacità per salvarsi, sappiamo che dobbiamo soffrire però sono convinto dei miei ragazzi che possiamo fare quei punti per arrivare in fondo nel migliore dei modi".