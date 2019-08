Leonardo Semplici, allenatore della Spal, si è concesso ad una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, tra passato, presente e futuro: "Ci sarà un momento in cui dovrò salutare la mia seconda casa e andare a misurarmi altrove. Spesso penso al percorso professionale di Maurizio Sarri. Prima di arrivare a Empoli era confinato in un calcio di basso profilo. Ma non si è scoraggiato. Ha aspettato l'occasione giusta e l'ha colta al volo. Io sono pronto al salto di qualità. Me lo sono conquistato vincendo in tutte le categorie e con i risultati ottenuti in questi anni alla Spal".



SU LAZZARI - "Lo aspetto in Nazionale. E l'altro nostro esterno, Fares, potrebbe andare all'Inter o all'Atalanta. Spero almeno di riavere Bonifazi, uno che tra due-tre anni lotterà per vincere lo scudetto".